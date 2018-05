Argentina cuenta los días para su participación en el Mundial Rusia 2018 . Con la lista de 23 ya definida, Sampaoli ultima detalles de su once, aunque desde ya tendría que hacerse la idea de que no podrá contar con un titular indiscutible para el primer partido.



Se trata de Gabriel Mercado , quien según el programa de TV argentino 'Involucrados', no llegará al partido ante Islandia debido a la lesión que sufrió el pasado 12 de mayo en el Clásico de Sevilla y que todavía no puede superar.



El defensor de la selección de Argentina sufre de una lumbociática incapacitante que por estos días lo obliga solamente a hacer trabajos en campo y en kinesiología. El cuerpo técnico liderado por Sampaoli no quiere exigirlo.



Mercado se lesionó en derbi de Sevilla y preocupa en selección de Argentina para Rusia 2018.

De acuerdo al sitio 'Infobae', Mercado, "en caso de ser desafectado se le podría abrir una posibilidad a Germán Pezzella o a Guido Pizarro, quien a último momento fue descartado".



Hay que recordar que Argentina se encuentra encallada en el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto a Islandia, Croacia y Nigeria. El debut del equipo de Jorge Sampaoli está programado para el sábado 16 de junio ante los 'Vikingos' en el Otkrytie Arena de Moscú.

GRUPO D DEL MUNDIAL RUSIA 2018