Se encienden las alarmas, aunque no parezca de gravedad. A solo unos días de los primeros amistosos internacionales del año, Harry Kane salió lesionado en el partido entre Tottenham con Bournemouth, válido por la fecha 30 de la Premier League. ¿La razón? Una torcedura de su tobillo que le impidió seguir en el campo, hecho por el que fue sustituido a los 34 minutos en lugar del argentino Erik Lamela, quien no está en la lista de Jorge Sampaoli para el Mundial.



Kane recibió un centro desde la banda derecha y empujó el balón al arco del portero Begovic, con pasado en el Chelsea. El gol finalmente no fue concedido, dado que el inglés se encontraba en fuera de juego. Sin embargo, al momento de definir, el golero se llevó encima el tobillo de la Bota de Oro de Europa, situación por la que Mauricio Pochettino decidió su cambio.



Hasta el momento, no hay ningún resultado de la lesión del delantero de los ‘Spurs’. Kane salió caminando, por lo que los aficionados piensan que no se trata de nada de grave. Esperemos que arrojen los exámenes médicos, los cuales se le realizarán este lunes. Convocado por Inglaterra, Kane se iba a poner a órdenes de su Selección desde esta semana.



Kane se había lesionado del tobillo hace un año en un partido Millwall por la FA Cup. En ese entonces, el atacante tuvo un tiempo de recuperación de cuatro semanas. Ojalá que en esta ocasión no sea tan grave, por el bien del fútbol y de los ingleses por ver a su jugador en Rusia 2018.