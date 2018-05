Dino Zoff, campeón del mundo en España-1982 con 40 años, sigue siendo el jugador de mayor edad en haber ganado un Mundial de fútbol. En una entrevista con la AFP cuenta cómo se prepara para seguir en junio y julio el Mundial de Rusia, en el que Italia será precisamente el gran ausente.



Pregunta: ¿Cómo vivió esa eliminatoria perdida contra Suecia que dejó a Italia fuera de Rusia-2018?



Respuesta: En mi casa, con la familia. Fue duro, por supuesto, después de 60 años en los que Italia siempre había estado en el Mundial. Ves la lista de los equipos que estarán presentes y algunos no tienen nuestros trofeos, nuestra historia. A mí, que he estado mucho tiempo en la selección, me hace daño. Que Italia tenga que ver un Mundial en el que no está, no es algo normal. Esto no parece un Mundial, pero es un Mundial. La gente en Italia está muy pendiente del fútbol, así que se verá igualmente. Pero será quizás un poco difícil ver cómo juega un equipo pequeño allí cuando nosotros, que estamos en la historia del fútbol con nuestros cuatro títulos (mundiales), estamos eliminados.



P: ¿Qué representa el Mundial en su vida?



R: Es lo más grande que me ha pasado. Es el todo, la alegría más grande. Llegar a la cima del mundo en tu profesión, con 40 años, como capitán... Fue una felicidad inmediata, el punto culminante de mi carrera porque el Mundial es el punto culminante del fútbol.



- Vigésima en el ránking -



P: Italia es 20ª en el ránking de la FIFA. ¿Qué le provoca ese dato?



R: Eliminados del Mundial, 20º en la clasificación mundial... No me gusta hablar de mi época, pero entonces estábamos en las primeras posiciones. Esto es una mala señal para el fútbol italiano.



P: Sin embargo, sus clubes sí consiguen buenos resultados...



R: Sí, pero con muchos extranjeros. Hay que reconstruir la selección y hay jóvenes interesantes, aunque no son muchos. Ha terminado una generación y hay que comenzar a creer en el futuro. En 2006, Italia ganó el Mundial apretando los dientes, con goles en jugadas sin grandes cosas, en saques de esquina, etcétera. Pero teníamos una gran generación. Yo también, como seleccionador, tuve una gran generación en el 2000 y estuvimos a punto de ganar la Eurocopa (subcampeones tras perder ante Francia en la final). Ahora hay que esperar y trabajar con los jóvenes. Los jóvenes que están en los terrenos de juego son el futuro.



P: Se escucha a menudo que Italia está obsesionada por la táctica, que los niños y los jóvenes no trabajan lo suficiente el aspecto táctico.



R: No me gusta el integrismo. Técnica, táctica, físico, hay que desarrollar todo eso en los jóvenes. Pero sobre todo a una cierta edad hay que dejarles libres. A veces tenemos la impresión de que criamos a esos jóvenes futbolistas como si fueran pollos. Un niño tiene que desarrollarse, no comenzar con reglas estrictas. Tendríamos que hacer que jugaran más, también en la escuela. ¿Pero cuántas veces por semana puede ir un niño a una escuela de fútbol? Una vez, dos veces. Porque tiene clases, tienen que aprender inglés y todo eso. Es mucho más duro que antes.



- Diferentes épocas -



P: ¿La situación ha cambiado respecto a su época?



R: No éramos mejores y no trabajábamos de manera diferente, pero las condiciones eran más favorables. Ya no se puede enviar a un niño a jugar solo en el jardín o en la calle durante horas. No se puede comparar tres horas por semana en la escuela de fútbol con jugar 7, 14 o 21 horas... En mi época jugábamos 8 horas por día, desde las 13h00 hasta la hora de la cena.



P: ¿Es quizás un problema de estructuras?



R: Las estructuras las tenemos. Pero tenemos menos jugadores. En mi región, cada pueblo tenía su equipo. Ahora están obligados a reagrupar los pueblos por tres o cuatro para poder formar un equipo. Hay menos niños, menos jugadores y más posibilidades de ir a otros deportes.



P: ¿El estatus del fútbol en Italia está amenazado?



R: Italia es un país de fútbol porque tiene tradición en ello. Es algo que se remonta a lejos, hemos ganado Mundiales, una Eurocopa. Es un juego simple, popular, que tiene todas las características para seguir siendo el deporte que importa.



