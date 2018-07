El Mundial Rusia 2018 terminó hace unos días y tras este, la FIFA ha dado a conocer el once perfecto de los hinchas. Y como no es para menos, en este once hay nombres que sobran y faltan, por lo que la polémica ha quedado instalada.



Para los hinchas, el once ideal del Mundial Rusia 2018 empieza con Thibaut Courtois. Curiosamente el belga no fue elegido en equipo oficial de la FIFA a pesar de que ganó el Guante de Oro.



La defensa está compuesta por: Silva, Godín, Varane y Marcelo. En la volante aparece Modric, De Bruyne y Coutinho. Esto a pesar de que Brasil apenas se quedó en cuartos de final del Mundial Rusia 2018.



El resto del equipo ideal del Mundial Rusia 2018 está compuesto por Cristiano Ronaldo, Kane y Mbappé. ¿A qué otro jugador sumarías o quitarías de la lista? ¡No aparece Hazard!

