La fase de grupos del Mundial Rusia 2018 ha terminado y con esta, la eliminación de varios jugadores de selecciones que quizá merecieron mejor suerte en el torneo de la FIFA. Ese es el caso de Paolo Guerrero, Mohamed Salah, Toni Kroos, entre otros.

Ante semejante contexto, el medio FOX Sports ha elaborado el once ideal de los cracks que se fueron a casa apenas en primera ronda. Además de los mencionados destacan otros jugadores como Hummels y Boateng.

Empiezan los octavos de final

El primer partido que abrirá los octavos de final del Mundial Rusia 2018 será el que protagonicen Argentina vs Francia en el Kazán Arena. Este choque de campeones se jugará el sábado desde las 9 de la mañana (hora peruana). Sin duda, el plato fuerte de la jornada.



Otro de los duelo de octavos de final que ya está confirmado es el México vs Brasil . Tras quedar como segunda del grupo F, los aztecas tendrás que verse las caras el próximo lunes ante Neymar y su gente, de los favoritos para ganar el Mundial Rusia 2018.



Otras llaves interesantes del Mundial Rusia 2018 se forma con el Uruguay vs Portugal y España vs Rusia. Recuerda que del primero de estos duelos saldrá el rival de Argentina o Francia para los cuartos de final del torneo.