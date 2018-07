Neymar fue protagonista del Mundial Rusia 2018 , pero no por su habilidad con el balón, sus constantes simulaciones de faltas fueron duramente criticadas por jugadores y entrenadores; sin embargo, parece no importarle.

En la gala benéfica de su fundación, el futbolista conversó con la prensa y tocó distintos temas. Confirmó su estadía definitiva en el Paris Saint Germain y respondió a sus críticos por pasar más tiempo en el césped de juego que con el balón en ellos pies.

"Las he visto (las burlas), me las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso. Mi fútbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirle a mis rivales 'con permiso, mi amor, quiero hacer un gol', tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta", explicó Ney

"Muchas veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo faltas. Los árbitros están para ver eso. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos me pongo hielo 4 o 5 horas. Es complicado pero quien no vivió nunca eso de verdad, nunca va a saber.", agregó.

Tras un descanso merecido en Sao Paulo, Neymar prepara su regreso a París para ponerse a las ordenes de Thomas Tuchel, nuevo DT, que sumó a la lista de contrataciones a Gianluigi Buffón.