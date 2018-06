El lateral derecho Fagner , quien por las lesiones de Daniel Alves y Danilo le ha correspondido llegar a la formación titular de Brasil , dijo este domingo que su mejor preparación es entrenarse todos los días teniendo como rivales a Neymar y los demás jugadores de la línea ofensiva.

Fagner es también el único de los 23 convocados que milita en un club brasileño, el Corinthians que dirigió Tite.



Aseguró que ninguna de estas particularidades le preocupa. "El nivel en competencia en la selección, en los entrenamientos, me tranquiliza. Me permite enfrentar a cualquier adversario, a Neymar, Douglas Costa, Willian, Taison. Eso me prepara para cualquier situación.



A pesar de jugar en Brasil , el defensor ya tuvo dos pasajes por clubes europeos, entre 2007 y 2008 militó en el PSV Eindhoven holandés, y de 2012 a 2013 en el Wolfsburgo alemán.



El debut de Fagner en el Mundial de Rusia 2018 se dio en la segunda jornada del Grupo E, frente a Costa Rica a la que vencieron por 2-0. El jugador fue elogiado por su buen marcaje.



Pese a que es posible que ante la recuperación de Danilo deba volver al banquillo, dijo que su objetivo es sumar para su equipo, desde la posición que esté.



Evitó establecer comparaciones con Daniel Alves, el titular natural en esa posición, y afirmó que su objetivo es hacerse valorar por su estilo personal de juego.



"Mi deseo es trabajar para mejorar y por eso me exijo todos los días", manifestó durante una conferencia de prensa posterior al entrenamiento.