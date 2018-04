La pregunta está en todos los coleccionistas del álbum Panini del Mundial de Rusia 2018. Para algunos puede ser Lionel Messi, para otros Neymar y hasta unos cuántos dirán que la figura más difícil de encontrar son la de los jugadores de selecciones menos conocidas, como pueden serlo Egipto o Senegal en esta Copa del Mundo. Sin embargo, en un reportaje de Infobae, desde Panini confirmaron que no existe la figura más difícil de conseguir por un coleccionista.



“Trabajamos en entregar una mezcla heterogénea donde las figuritas estén en la misma producción”, comentaron desde Panini para el medio argentino.



Asimismo, Panini dio su versión de lo que puede suceder para algunos que aún les falte una figurita. “Hay algunas que son muy preciadas por los chicos y deciden no cambiarlas como con otras cuando les toca repetidas. Ellos las guardan o las pegan en un cuaderno y eso hace que más difícil de conseguir cambiando”, agregó un miembro de Panini a Infobae.



Por otro lado, Panini también indicó que los entrenadores no aparecen en el álbum porque se prefiere hacer foco en los jugadores que participarán en el Mundial, en los emblemas de las selecciones, así como los estadios de la Copa del Mundo. Si bien los técnicos son claves en el proceso de una Selección, Panini prefiere enfocarse en otros detalles de la cita mundialista.