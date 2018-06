En más de una ocasión, Zinedine Zidane recomendó la contratación de Eden Hazard al Real Madrid . Y, por supuesto, el entorno del jugador de Chelsea no dudó en escuchar las propuestas informales de los dirigentes merengues. Pero, hoy – con la madurez que alcanzó – el crack belga parece estar más convencido en mudarse a España.

“El Real Madrid puede interesarme, todos lo saben. Si no me quieren, no se hablará sobre eso. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer”, dijo Eden Hazard a L’Equipe .

Hacer una buen Mundial con la Selección de Bélgica – una de las favoritas a llevarse la copa – motivaría a que la dirigencia de Real Madrid haga (una vez más) un esfuerzo económico para contratar a Eden Hazard . Claro está.

“Ir allí por ir allí, no. Se necesita un proyecto. Todavía tengo un proyecto en el Chelsea. Si hago un buen Mundial, las cosas serán más fácile”, agregó Hazard .

“Sería demasiado fácil decir: quiero irme. Por eso, antes que nada, me gustaría saber qué sucederá en el club el próximo año. Estoy esperando para ver si el entrenador se queda o se va. Si me quedo, es para que el equipo sea mejor que la temporada que acabamos de vivir. No quiero quedarme para ser menos buenos”, concluyó Hazard.

