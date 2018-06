4 de junio fue la fecha límite para que todas las selecciones entreguen la lista final de los jugadores que estarán en el Mundial Rusia 2018 . Como es evidente, hay muchas sorpresas y ausentes en casa convocatoria.

En los primeros días de trabajo de Argentina, Sergio Romero sufrió una lesión a la rodilla y, de emergencia, Nahuel Guzmán entró en la lista de convocados por Jorge Sampaoli.

Dani Alves es otro de los jugadores que se perderá Rusia 2018 a causa de una lesión. También hay de los casos que no estarán en la Copa del Mundo por razones técnicas.

Radja Nainggolan tuvo una gran temporada con la Roma, sin embargo el DT de Bélgica lo dejó fuera. Sorprendentemente, Leroy Sané no fue considerado por Joachim Low. El seleccionador explicó que el atacante "no cumplió con el equipo nacional" .

Mauro Icardi, Anthony Martial, Sergi Roberto, Aymeric Laporte y Marcos Alonso no viajarán a Rusia 2018 con sus selecciones por similares razones.

No obstante hay casos especiales: Karim Benzema no jugará el Mundial por escándalo de un video sexual que involucró a Valbuena. Finalmente, Zlatan Ibrahimovic hizo una campaña para que en Suecia lo llamen y el seleccionador no hizo caso.