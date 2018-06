En pocos días viviremos el inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018 . La fase de grupos es una de las que más emociones trae y que los hinchas viviermos con pasión, por esto es importante tomar nota y saber qué partidos son los más resaltantes.

Claramente la Selección Peruana tiene que estar en la lista. El Francia vs. Perú (21 de junio) es uno de los encuentros más llamativos del los grupos. Los peruanos llegan luego de 36 años a un torneo entre paises y tienen ganas de comerse al mundo. En frente Francia quiere liberarse de la mala racha que los aqueja los últimos Mundiales.

Igualmente el España vs. Portugal (15 de junio) promete. Cristiano Ronaldo vs. Andrés Iniesta prometen regalarnos un encuentro con muchos goles. Las ofensivas de ambos equipos son de las más fuertes del torneo y los arcos no deberían terminar en cero.