Rusia dio a conocer el viernes su nómina preliminar de 28 futbolistas para disputar el Mundial donde será local, un plantel en el que el técnico Stanislav Cherchesov tuvo que apelar a jugadores jóvenes para llenar los vacíos dejados por los lesionados que se quedaron fuera del evento.



Rusia espera superar la fase de grupos de un Mundial por primera vez en la era postsoviética. El país será sede del torneo que se realizará entre el 14 de junio y el 15 de julio en 12 estadios distribuidos en 11 ciudades, entre ellas Moscú, San Petersburgo y Sochi.



Solo hay tres jugadores del plantel que juegan fuera Rusia -el portero del Brujas Vladimir Gabulov, el defensor del Fenerbahce Roman Neustadter y el delantero del Villarreal Denis Cheryshev- y seis futbolistas que estuvieron en el Mundial de 2014.



El defensor del Rubin Kazán Ruslan Kambolov, investigado por la FIFA por supuestas violaciones de dopaje, también forma parte de la nómina. Sus abogados dijeron el mes pasado que la FIFA había cerrado el caso en su contra.



El delantero del Zenit de San Petersburgo Alexander Kokorin, uno de los mejores delanteros de Rusia, no fue incluido porque todavía está recuperándose de una lesión en su rodilla derecha. Los defensores Viktor Vasin y Georgy Dzhikiya también fueron descartados por la misma lesión.



Los delanteros Artem Dzyuba, que no había sido citado a recientes partidos internacionales, y Fedor Chalov, un atacante de 20 años del CSKA que aún no ha debutado con su selección, fueron incluidos en la nómina preliminar.



Ellos se unirán al dos veces máximo goleador de la liga rusa Fedor Smolov, del FC Krasnodar, y a Alexei Miranchuk, del Lokomotiv Moscú, que aseguró su primer título en 14 años en Rusia la semana pasada.



Rusia jugará amistosos contra Austria el 30 de mayo y Turquía el 5 de junio. En la Copa del Mundo, se enfrentará a Arabia Saudita, Uruguay y Egipto en el Grupo A.



A continuación, la nómina premiliminar de la selección rusa y una lista de reservas:



Arqueros: Igor Akinfeev (CSKA Moscú), Vladimir Gabulov (Brujas, Bélgica), Soslan Dzhanaev (Rubin Kazán), Andrei Lunev (Zenit de San Petersburgo).



Defensores: Vladimir Granat, Ruslan Kambolov y Fedor Kudryashov (Rubin Kazán); Ilya Kutepov (Spartak Moscú), Roman Neustadter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dinamo Moscú), Andrei Semenov (Akhmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit de San Petersburgo), Mario Fernandes (CSKA)



Mediocampistas: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin y Alan Dzagoev (CSKA); Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov y Daler Kuzyaev (Zenit de San Petersburgo); Roman Zobnin y Alexander Samedov (Spartak Moscú); Anton Miranchuk (Lokomotiv Moscú), Alexander Tashaev (Dinamo Moscú) y Denis Cheryshev (Villareal).



Delanteros: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moscú), Fedor Smolov (Krasnodar), Fedor Chalov (CSKA Moscú).



Lista de Reservas:



Arquero : Marinato Guilherme (Lokomotiv)



Defensores: Vladislav Ignatyev (Lokomotiv de Moscú), Dmitry Kombarov (Spartak Moscú)



Mediocampistas: Denis Glushakov (Spartak Moscú) y Anton Shvets (Akhmat Grozny)



Delanteros: Anton Zabolotny y Dmitry Poloz (Zenit)

Fuente: EFE