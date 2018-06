La derrota puede que no sea el golpe más duro para ellos. Para Arabia Saudita lo peor todavía no pasó y jugar el Mundial Rusia 2018 pasó de ser un sueño a convertirse en una pesadilla de película. Les metieron cinco goles en su debut y aún les resta enfrentar a Uruguay, con Cavani y Suárez, y al Egipto de Salah. Y para colmo, cuando vuelvan a su país les espera algo para asustarse. Los hinchas están furiosos y Adel Ezzat, presidente de la Federación Saudita de Fútbol, indicó que los jugadores podrían ser castigados por la humillante goleada.



"Estamos decepcionados por la derrota. Este resultado es insatisfactorio porque no refleja el verdadero nivel de nuestra preparación", contó.



Si bien un diario egipcio aseguró que los apuntados eran el arquero Abdullah Al-Mayouf, el delantero Mohammad Al-Sahlawi y el defensor Omar Hawsawi, la Federación desmintió que hayan dado nombres propio. "Se han humillado a unos jugadores ante los otros, a pesar de que la derrota fue de todo el equipo".



Sin embargo, todo no terminó ahí. Turki Al Sheikh, ministro de Deportes de Arabia , no ocultó su mal humor tras recibir las bromas rivales: "Estos jugadores nos han deshonrado. Me han llenado de furia y vergüenza. Nos dimos cuenta que tienen capacidades limitadas y débiles". Y agregó: "Han logrado sólo el cinco por ciento de lo que se les exige. Hicimos todo por ellos, les brindamos el mejor soporte técnico y les pagamos durante tres años".



Por último, le pidió perdón al príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien vio el partido desde uno de los palcos junto a Infantino y Putin: "Lo siento, su alteza. Los jugadores nos han deshonrado. Asumo toda la responsabilidad y le ruego me disculpe por esta humillación".