Brasil aún no supera el empate ante Suiza. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) envió una carta a la FIFA para entender por qué no se usó el VAR para terminar con la polémica en el gol suizo que determinó el 1-1 final en el debut de ambas selecciones en Rusia 2018 .



Luego del golazo de Coutinho en el minuto 20', el extremo Steven Zuber marcó de cabeza a los 50'. El defensa brasileño Miranda acusó que el suizo lo empujó en el área chica y no le permitió saltar.

El árbitro mexicano César Arturo Ramos marcó el gol, pero sin usar el VAR. Las repeticiones de televisión aún no han terminado con la polémica en Brasil y el mundo. Algunos han visto falta en la acción y otros un contacto propio de una jugada regular.



Según el diario Lance , el objetivo de la CBF es manifestar ante la FIFA su descontento por esta acción que fue determinante en el resultado del debut de Brasil en Rusia 2018 . La Canarinha es cabeza de serie del Grupo E y por ahora está segundo, debajo de Serbia, que le ganó 1-0 a Costa Rica.



La Selección de Brasil jugará su segundo partido ante Costa Rica el viernes a las 7 p.m.