Para muchos europeos, puede tratarse de un jugador que no sabe lidiar con su ego en pro de diferenciarse de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el ‘Viejo Continente’; pero para los más de 200 millones de brasileños, Neymar es el ‘Rei’ del fútbol mundial. La camiseta ‘verdeamarela’ le sienta distinto a la del Barcelona o la del PSG. Vestido de amarillo y azul, y al lado de un plantel de compañeros que solo hablan portugués, Neymar se siente como en casa. Como si estuviera en su natal Sao Paulo compartiendo buenos momentos y ‘jogo bonito’ con sus amigos, y no distante y callado como se dice que se encuentra en París. Con Brasil , disfruta el fútbol; con el PSG, no.



Con 30 grados de temperatura en Sochi, y un hotel muy cerca a la playa, el ‘Scratch’ se relaja en lo que podría tratarse de la prueba final de ‘Ney’ para marcar un antes y después con Leo y Cristiano. Brasil persigue un título y una final a la que no accede desde 2002, mientras que Neymar marca una clara oportunidad en pro de ser el mejor del mundo. Todo ser humano tiene una kriptonita: la de él es el Balón de Oro y… el Mundial , claro.



Convertido en el súper hombre en los partidos de la Selección de Brasil , el delantero se ha visto frenado en su conquista de ser el mejor jugador del mundo a las figuras de Messi y Cristiano. El argentino, en su máximo expresión, te garantiza un abanico de posibilidades en una mezcla de velocidad y explosión para un futbolista que alterna varias posiciones en el campo de juego.



En ataque se convierte en un arma de letal de goles para Barcelona y Argentina, mientras que en mediocampo, sea de enlace o por las bandas, Messi choca contra una roca de músculos que lo merman y desgastan más en los minutos de juego, pero que al final se libra de ellos para dar pases gol sus compañeros en el fútbol de Europa como en duelos de la Argentina. Cristiano Ronaldo, igual. El luso es una máquina de anotar goles y de crear el fútbol tanto en el Real Madrid como Portugal.



Neymar anotó ante Austria por amistoso rumbo a Rusia 2018. (nGolos)

Al igual que Cannavaro en el 2006, y el último en lograrlo, Neymar se encuentra obligado a ganar la Copa del Mundo para llevarse el máximo distintivo individual del fútbol. En un lado, el delantero marca diferencias en el ‘Scratch’ con el apoyo de Coutinho, Gabriel Jesus y compañía, mientras que en el otro están las kriptonita de ‘Ney’ presentes para el Mundial de Rusia : Leo Messi y Cristiano Ronaldo como cabezas de series al igual que él.



El ‘Scratch’ necesita de este título para que ‘Ney’ tome un nuevo camino. Su fútbol está dentro de los tres mejores del mundo, sus equipos pelean por los mayores títulos y solo falta la concentración plena del jugador, como de sus compañeros, para una Copa del mundo brillante. La pelota se encuentra su cancha. Ya lo dijo Tité.



“No conozco los límites de Neymar. Su capacidad técnica y creativa es impresionante”. Y claro, con la camiseta de Brasil, parece salido de otro planeta. Reencarna para todos los brasileños, el pasado de ese fútbol glorioso.