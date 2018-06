Salah no llega al primer partido del Mundial de Rusia 2018 . Está confirmado que el delantero egipcio no estará ante Uruguay, a causa de la lesión provocada por Sergio Ramos en la final de la Champions League. Sin embargo, y como estará en la cita mundialista, el delantero no oculta su felicidad a solo siete días de que Egipto regrese a una Copa del Mundo tras 28 años.



El delantero usó su cuenta de Facebook para publicar una fotografía, en donde puede vérsele feliz y sonriendo. A pesar de que no puede jugar en los últimos amistosos de su Selección, el ‘Faraón’ trata de llegar a tope de cara a la Copa del Mundo. Su cara lo dice todo.



Salah , la gran esperanza de Egipto para cumplir un buen papel mundialista, sigue recuperándose de la lesión de hombro.



El mejor anotador de la campaña en la Premier League inglesa ha sido incluido en la plantilla de Egipto para encarar el Mundial en Rusia, y el técnico argentino Héctor Cúper necesita con urgencia que se recupere.



“ Salah no sólo es un buen jugador, es un futbolista sobresaliente, de clase mundial, después de lo que ha hecho esta temporada”, reconoció Martínez. “Así que cualquier equipo echaría de menos la capacidad goleadora de Mo Salah. Todos le deseamos una rápida recuperación y queremos verlo en el Mundial”.



Egipto disputó su último duelo preparatorio antes de la Copa del Mundo . Se medirá a Uruguay el 15 de junio, en un encuentro del Grupo A, que completan Rusia y Arabia Saudí.