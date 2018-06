No se aguantó, ya lo había hecho por tiempo, pero si lo llaman por teléfono para hablar un poco de Juan Antonio Pizzi , el ‘Polo Quinteros, ex jugador de Argentinos Juniors y su ex representante, no dudó en criticar y hablar mal del actual técnico de Arabia Saudita, Pizzi. La goleada fue como una “delicia” para él, quien no tuvo filtros para contar quien es el argentino para él. Una mala persona, de acuerdo a sus términos.



“Se merece todo lo que está pasando. Como persona es un mal tipo. Te deja en banda. A mi socio le quedó debiendo plata de un pasaje. Es un ratón. Salgo a hablar ahora porque venía escuchando que ustedes se preguntaban por qué Arabia y la respuesta es la plata”, disparó el ex futbolista sobre quien fuera su representado hasta hace poco.



“Se lo ofrecías a su mamá y ni ella lo quería, es muy ingrato”, agregó. Pizzi la pasa mal con Arabia. Fue goleado en el debut en Rusia 2018 y hasta le preguntaron si pensaba renunciar, tras el malo resultado que recibió por parte del anfitrión del torneo.

¿Cree que seguirá dirigiendo al equipo hasta el final del torneo?



Pizzi no pudo evitar una sonrisa irónica tras el debut de pesadilla en Moscú.



“Muy buena su pregunta, sobre todo para el estado de ánimo”, dijo el entrenador argentino. “Tengo una filosofía de trabajo en la cual me preocupa hacer lo mejor posible, transmitir a los futbolistas todo lo que tengo al alcance para hacerlo de la mejor manera. Situaciones que no están en mis manos están fuera de mi alcance”.



“Yo voy a seguir trabajando”, prosiguió. “Confío plenamente en lo que pueden hacer los futbolistas. Confío que tendremos una mejor performance (actuación) en el próximo partido”.