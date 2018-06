El iraní Saeid Ezatolahi intentará dejar atrás la decepción por su gol anulado contra España cuando su equipo busque una victoria ante Portugal que le permita alcanzar los octavos de final de la Copa del Mundo por primera en su historia.



España obtuvo los tres puntos el miércoles en el Kazan Arena gracias a un fortuito gol de Diego Costa que dejó al equipo de Carlos Queiroz obligado a vencer al actual campeón de Europa en su último partido del Grupo B en Saransk el lunes para avanzar a octavos de final.



Ezatolahi pensó que había empatado cuando barrió el balón hacia el arco después de que la defensa española no pudo despejar un tiro libre de Rezaeian, pero el árbitro Andrés Cunha descartó la anotación tras consultar el VAR.



"Pensé que era gol y durante esa fracción de segundo estaba pensando en todo el trabajo duro que había hecho y, dado que en el primer juego estaba suspendido, estaba bajo mucha presión", dijo el jugador de 21 años. "Dios me ayudó a jugar bien, pero desafortunadamente no pudimos anotar, el gol no contó".



"Ahora estamos un poco tristes, pero seguiremos trabajando duro para el próximo juego para hacer felices a nuestros hinchas". Reuters