Faltan pocos días para el inicio del torneo más esperados por los amantes del fútbol. El Mundial Rusia 2018 reunirá a las estrellas más importantes del deporte; sin embargo, muchas otras no podrán participar por el bajo nivel de sus equipos.

Gareth Bale es uno de los ejemplos más claros. El jugador estrella de Gales brilló en la final de Champions League con el Real Madrid pero no ha clasificado a una Copa del Mundo por no tener un equipo tan competitivo. Aaron Ramsey es uno de los que resalta en los 'reds', pero no basta.

Otro caso importante es el de Pierre Emerick Aubameyang , el delantero gabonés fue uno de los fichajes más caros de la temporada en la Premier League; sin embargo, se perderá Rusia 2018 tras quedar tercero en el Grupo C de las Elimiantorias africanas.