“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer”, es el cántico de moda en plazas, en estadios, en el Mundial Rusia 2018 , en corazones. “Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer”, repite el mismo tema, sin que muchos conozcan su verdadero origen, su cuna. Y nadie los culpa, canciones como esta no deberían tener patria. Su patria es el fútbol.



“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer” ha sido el himno de selecciones como la peruana, la argentina y la colombiana en la Copa de Mundo , cada una con sus propios matices, cada una con su propia hinchada, sin imaginar si quiera que esa letra tan sencilla pero significativa nació en México.



LA HISTORIA

Si bien una gran mayoría de fans identifica Cómo no te voy a querer con la hinchada del Real Madrid , el cántico en realidad nació como una loa a los Pumas de la UNAM, uno de los clubes más grandes de México.



Cómo no te voy a querer es una canción de la banda de rock y ska Los Estrambóticos, mexicana desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué dice su letra? Básicamente es un tributo a los Pumas, cuyos versos, además de “cómo no te voy a querer”, dicen “todos de corazón, levantando los puños, tradición, historia y mi futuro, por eso ser Pumas es tu orgullo”.



“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si mi corazón azul es y mi piel dorada, siempre te querré”, reza su estribillo.



Tras su lanzamiento, la canción fue parte de la banda sonora de un filme del mismo nombre, estrenada en México en 2008. Cómo no te voy querer, la película, siguió a dos estudiantes de la UNAM que compartían la misma pasión por los Pumas, el equipo de su universidad.



Ahora, según otras versiones, el cántico es incluso más antiguo, aunque por el momento no hay cómo probarlo.



REAL MADRID

La hinchada de los Pumas canta Cómo no te voy a querer hace varios años, pero la internacionalización del tema llegó gracias a Real Madrid, cuya versión ha sido escuchada en los estadios de la Champions League.



“Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa por novena vez”, dice la adaptación de la hinchada del Real Madrid , famosa también por su "Hala Madrid".



¿Cómo llegó este cántico a los oídos del Real Madrid? En palabras del histórico Hugo Sánchez, exseleccionado mexicano y exjugador del Madrid, el cántico es incluso anterior a Los Estrambóticos. En sus palabras, indicó Goal, fue llevado por los hinchas de los Pumas a Madrid en 2004, cuando los mexicanos arrebataron el Trofeo Santiago Bernabéu a los locales.



Por lo pronto, el “Cómo no te voy a querer" más famoso escuchado en Rusia 2018 ha sido el de la selección peruana, que se marchó de la Copa del Mundo con un triunfo por primera vez en 36 años.