Ibrahimovic se ha puesto a disposición de la Selección de Suecia si es que quiere llamarlo para el Mundial de Rusia 2018, pese a que el técnico Janne Anderson no ha afirmado si convocado o no al nuevo delantero de Los Angeles Galaxy. ‘Ibra’ marcó un doblete en su debut con Los Angeles Galaxy, uno un golazo de fuera del área, aunque su rendimiento podría no ser impedimento de no ir a la Copa del Mundo, sino un insólito hecho que repudia la FIFA.



El atacante sueco firmó un acuerdo comercial con la casa de apuestas Bethard, lo que infringiría una norma de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Precisamente el capítulo 4 de la sección 25 del reglamento lo confirma: la integridad del juego y las competiciones, en donde un jugador involucrado con una casa de apuestas podría ser perjudicial para los partidos en disputa en Rusia 2018.



“Las personadas subordinadas tienen prohibido participar, directa o indirectamente, en las apuestas, juego de azar, loterías, eventos o transacciones similares relacionados con partidos. No pueden participar activa o pasivamente en compañías y organizaciones que promuevan, medien, organicen u operen dicho negocios u eventos”, menciona el estatuto.



Ibrahimovic aceptó dicho acuerdo con la casa de apuestas, debido a que la compañía tiene raíces suecas y sus fundadores son la de la misma ciudad de Zlatan, Malmo.



Suecia hará su estreno en Rusia 2018 el lunes 18 de junio ante Corea del Sur, Posteriormente enfrentará a la vigente campeón del mundo, Alemania, y México en el Grupo F.