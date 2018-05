Si Rabiot no quiere, Ribéry se apunta. Para él no hay cuestión de egos en cuanto a una convocatoria con Francia en el Mundial , él galo solo quiere jugar y estar a disposición de Deschamps. Si Adriet Rabiot se rehúsa a estar en una lista de reservas de Francia, para el extremo del Bayern Munich sí hay posibilidades si es que lo llama el técnico francés. Claro, todo se trata de una broma, puesto él renunció hace cuatro años.



“Oh, maldición, estoy en Ibiza, acabo de recibir una llamada... Todavía hay un lugar para un reservista... ¡Didier, estoy listo!”, tuiteó en modo sarcástico Franck Ribéry , a raíz de la decisión de Rabiot no querer ir a Rusia si es que no estaba en la lista de 23 convocados .



Ribéry, con 35 años, no tiene cupo en la lista de Deschamps, dada se renuncia y el actual momento de delanteros galos como Mbappé, Griezmann, Dembélé y Martial, entre otros.



Adrien Rabiot escribió al seleccionador francés Didier Deschamps para comunicarle que rechaza ser reserva de la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018 , explicaron este miércoles fuentes próximas al caso, confirmando una información de los periódicos L'Equipe y Le Parisien.



"En estas condiciones, no podré seguir el programa", señaló Rabiot haciendo referencia al plan de mantenimiento físico enviado al comienzo de la semana a los 11 suplentes nombrados por Deschamps, confirmó a la AFP esta fuente próxima al caso.



Según L'Equipe, el jugador de 23 años "habría decidido actuar solo, sin tener en cuenta las recomendaciones de sus próximos".