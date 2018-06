Al confirmarse que no era más técnico de España , el departamento de prensa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó que Julen Lopetegui iba a dar una conferencia. Sin embargo, esto no se llevó cabo ya que el ex entrenador del Porto canceló el acto.

En Krasnodar, luego de abandonar la concentración de la Selección de España , Julen Lopetegui fue abordado por algunos periodistas españoles. Allí dio sus impresiones respecto a su despido como estratega de 'La Roja'.

Lopetegui reconoció que regresa a Madrid "muy triste", tras ser destituido como seleccionador de España, a poco del inicio del Mundial Rusia 2018 , y deseó suerte al conjunto español en la competición.

"Estoy muy triste, pero deseando que juguemos un magnífico Mundial y ganemos", dijo a su llegada al aeropuerto de Krasnodar con rostro serio y gafas de sol.



Pese a su marcha, confía en que sus ex dirigidos ganen el torneo. "Tenemos un equipo magnífico y ojalá ganemos el Mundial", añadió antes de acceder a la terminal para tomar el primer vuelo a Moscú, donde hará escala antes de volar a Madrid.

Fuente (Depor y EFE)