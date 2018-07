El talento se lleva en la sangre en la casa de los Schmeichel . Kasper , siguiendo los pasos de su padre Peter, tuvo este domingo la mejor actuación en su carrera. Y qué mejor que en Rusia 2018 , con su ídolo en las gradas para alentarlo.



A pesar de que la Selección de Dinamarca no pudo conseguir la clasificación a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 , Kasper Schmeichel brilló con luz propia. Atajó tres penales y fue escogido el mejor del encuentro ante Croacia .

Lo mejor de esto es que su padre, Peter Schmeichel pudo mirar en vivo y en directo cómo su hijo se convertía en leyenda. El exarquero de Dinamarca celebró como loco cada jugada de su hijo.



La leyenda del Manchester United gritó y saltó junto con la gran hinchada de Dinamarca . Y, como era de esperarse, las cámaras de todos los periodistas del Mundial estuvieron atentos a cada uno de sus movimientos.



"Estoy orgulloso del equipo. No hablo del once, sino de todo el equipo. Hoy hemos tenido una oportunidad, hemos sido mejores en el segundo tiempo. No hemos tenido suerte. Es difícil de aceptar. Tengo muchas emociones hoy", señaló Kasper Schmeichel tras ser eliminado por Croacia de Rusia 2018 .