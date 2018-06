Lo Leo y no lo creo. Lionel Messi pudo igualar el partido ante Argentina con Croacia en el Mundial Rusia 2018 . El delantero argentino la tenía en sus pies, solo era para empujar el balón, pero ahí estaba su amigo y compañero, Ivan Rakitic, quien le dijo que no en el segundo tiempo. Un partidazo entre ambos, pero que Leo no termina de cuajar un partido redondo.



Remate que tapa el golero croata, pase a Leo y, mientras pone una pausa, Rakitic pudo interponerse en el disparo de Messi en un duelo válido por la fecha 2 del Grupo D.



Un garrafal error del arquero de Argentina, Wilfredo Caballero , le permitió Croacia ponerse en ventaja por 1-0 sobre la Albiceleste, por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial de Rusia-2018 .



Caballero quiso devolver con el pie un balón retrasado a su compañero Gabriel Mercado, que el croata Ante Rebic enganchó de espectacular volea a la red a los 53 minutos.