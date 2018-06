¿Recuerdas la patada de Nigel De Jong a Xabi Alonso en el Mundial de Brasil 2014? De hecho que sí. Fue una de las faltas más criminales de este deporte, y que de paso no fue no sancionado por el árbitro del encuentro de la final de la Copa del Mundo . Bueno, a tres días de que comience a rodar el balón, Dejan Lovren decidió emularlo en una acción que se ha convertido en viral en Instagram, como tras redes sociales. Inédito.



Aprovechando el día libre que les diera a los jugadores de Croacia , el técnico de la Selección balcánica, Ante Cali, Dejan Lovren decidió pasarlo al lado de su hermano. Y en medio de lo que era un buen momento familiar, el jugador del Liverpool decidió cometerle una durísima falta su hermano, y decir que ni siquiera lo tocó. Curioso a solo días de la cita mundialista.



El Mundial arranca este jueves, desde las 8 a.m. (hora peruana). ¿Cuándo es el turno de Lovren, Modric, Rakitic y el resto de compañeros? Este sábado, a las 2 p.m. (hora peruana).Los balcánicos son serios candidatos a llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo.



