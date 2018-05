Hay dolidos aún tras la convocatoria de Jorge Sampaoli para el Mundial . No solo ha sido padres e hinchas, también dirigentes deportivos en la Argentina. Miguel Jiménez, vicepresidente de Racing Club, calificó como “miserable” al técnico rosarino, luego de no llevar a Lautaro Martínez y Ricardo Centurión a la Copa del Mundo en Rusia . Picante, lo que dijo.



“Este miserable manipuleó, solo logrará hacerlo más grandes”, comentó Jiménez a través de su cuenta de Twitter. ¿Habrá respuesta? Lo más probable es que no, dado que Sampaoli se concentrará con sus dirigidos en el Predio de Ezeiza para luego viajar a Rusia.



Vamos CENTU- LAUTI !!! pic.twitter.com/b15h3fWImS — miguel jimenez (@miguelj_24) 21 de mayo de 2018

En otras noticias, Lionel Messi llegó la mañana del martes a Buenos Aires proveniente de Barcelona para sumarse a los entrenamientos dirigidos por el entrenador Sampaoli en la recta final hacia el Mundial de Rusia.



Messi, máximo goleador con 34 tantos de la liga española, estuvo en el banco el domingo y entró para jugar poco más de 20 minutos en la última fecha con triunfo del Barcelona ante Real Sociedad (1-0).



El capitán argentino llegó a Buenos Aires en un vuelo de línea y se trasladó directamente del aeropuerto internacional de Ezeiza al predio que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) tiene a pocos kilómetros de la estación aérea, y donde la semana pasada comenzaron a concentrar los argentinos.