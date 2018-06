Si de por sí Mister Chip tiene bastante acogida con la temporada regular de fútbol, esta ha aumentado a un nivel exponencial con el Mundial Rusia 2018 . Su cuenta de Twitter es un referente para todos los hinchas, incluido Iker Casillas .



Ambos protagonizaron una discusión luego de una de las publicaciones de Mister Chip . Este reveló las Selecciones que más le gustaron hasta el momento y dejó de lado a Alemania, opinión con la que no estuvo de acuerdo Iker Casillas .

Ufff. A mí Alemania no me gustó nada. En el primer tiempo la pasaron por encima y en el segundo tiempo arrinconó a Mexico (normal por la desventaja), pero no pudo aplastarla porque le falta un “9” como Dios manda. https://t.co/TmhYzvoc8l — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 19 de junio de 2018

Este le reclamó su ausencia y le pidió razones, pero el estadístico español no logró satisfacer su curiosidad. "Te aconsejo que repases el partido querido amigo. Un tío de tu nivel futbolístico no me puede dar ese argumento", finalizó.



Ante ello, Mister Chip decidió terminar la conversación. No llegaron a ponerse de acuerdo pues ninguno dejó su brazo torcer y sus seguidores en Twitter lo celebraron.



Iker Casillas fue parte de la inauguración del Mundial Rusia 2018 . Su última participación en un torneo de este tipo fue hace cuatro años, con la Selección de España.

Conversación en Twitter entre Mister Chip e Iker Casillas:

Mister Chip: "Me han gustado mucho México y España. Y también el Cristiano Ronaldo F.C. por supuesto"



Iker Casillas: "Añadiría Alemania. Creo que fue fiel a su juego y generó ocasiones. No entraron en esta ocasión"



Mister Chip: " Ufff. A mí Alemania no me gustó nada. En el primer tiempo la pasaron por encima y en el segundo tiempo arrinconó a Mexico (normal por la desventaja), pero no pudo aplastarla porque le falta un “9” como Dios manda"



Iker Casillas: " Te aconsejo que repases el partido querido amigo... Un tío de tu nivel futbolístico no me puede dar ese argumento!!"



Mister Chip: " Buenooooooooooooooooooo.... huele a guerra"