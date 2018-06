Probablemente no se ha dado cuenta y ha visto como un tema político lo ha hecho viral en las redes sociales. Mohamed Salah , a quien todos los fanáticos del fútbol lo tienen en vilo para el inicio del Mundial de Rusia 2018 , se ha visto en torno a la polémica, luego de dejarse fotografiar al lado del presidente checheno, Ramzan Kadyrov, un polémico mandatario.



El mandatario de la república rusa está acusado de cometer violaciones contra los derechos humanos y lógicamente no ha desaprovechado la ocasión para hacer propaganda en su territorio junto a Mohamed Salah , una de las figuras del inminente Mundial . Al no poder entrenar, el delantero compartió la mañana con Kadyrov, que también preside el Ajmat Grozny, antes conocido como Terek pero cambió su nombre el año pasado en honor a Ajmat Kadyrov, padre del actual mandatario.



La estrella se entrenó este lunes en solitario bajo la supervisión de los médicos para poder estar presente en el debut de "los faraones" en el Mundial de Rusia, pese a la lesión que arrastra en el hombro izquierdo.



"Nuestro jugador Mo Salah participa hoy en solitario en el entrenamiento del equipo bajo la supervisión del personal médico de los faraones", afirmó el equipo nacional en su cuenta oficial de Twitter.



Salah se ejercitó en el campo de Grozni, en el mismo césped en el que entrenaba el resto del equipo, que llegó el domingo a Rusia para participar en el torneo, tras 28 años de ausencia.



Los seguidores del ídolo egipcio están expectantes por saber cuándo podrá jugar, ya que Salah todavía se está recuperando de la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en la final de la Liga de los Campeones entre su equipo, el Liverpool, y el Real Madrid, tras una mala caída en una acción con Sergio Ramos.