Se mantiene la polémica en torno a la exclusión de Radja Nainggolan del Mundial . Indiscutible para la Roma en el camino a las semifinales de la Champions League; prescindible para el técnico Roberto Martínez de su lista de 28 preseleccionados para la Copa del Mundo. El volante vive una de sus peores días como futbolista y asegura que el entrenador que le ha quitado uno de sus sueños, en una sutil comparación con Diego Maradona.



"Roberto Martínez me ha quitado el sueño de mi infancia", reconoció 'El Ninja', abatido, en declaraciones al periódico 'Het Laatste Niews': "Estoy cansado de que siempre me vean como un chico malo. Quiero ser juzgado por mi desempeño y no por lo que hago fuera del campo. ¿Acaso vamos a hablar diferente sobre Maradona? Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando sea bueno en el campo".



Una exclusión que ha llevado a Nainggolan a dejar, definitivamente, la selección de Bélgica : "No puedo seguir luchando. Llega un momento en el que alguien que está en un hospital peleando contra la muerte se da por vencido. Ya tenía pensado dejarlo si no iba al Mundial".



Nainggolan explicó, además, cómo le trasladó 'Bob' su decisión: "Nos reunimos en Roma y lo primero que pensé es que regresaría a la selección. Creía que lo único que quería el seleccionador era asegurarse de que no me saliera del camino". Así están las cosas para él, sucumbido tras una decisión que lo deja fuera de la Copa del Mundo.