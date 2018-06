Las casas de apuestas lo ponen como favoritos para llegar a semifinales como mínimo; Misterchip dice que no pasan de cuartos. Alemania dio su lista definitiva para el Mundial con el polémico descarte de Leroy Sané, mientras que el estadista español no les da muchas chances, pese a ser los vigentes campeones del mundo, así de la gran cantidad de jugadores que tienen para competir palmo a palmo con el resto de selecciones en la cita mundialista.



A ver... me la voy a jugar... lo llevo pensando desde hace un par de meses y ya va siendo hora de ponerlo por aquí: ALEMANIA NO PASA DE CUARTOS.



En cuanto a la lista de Löw, en una señal de la cantidad de talento con la que cuenta Alemania , Leroy Sane fue excluido el lunes del plantel que llevará el campeón defensor a la Copa del Mundo en Rusia.



El delantero de 22 años, que ganó el título de la Premier League con Manchester City y fue elegido futbolista joven del año por la asociación de jugadores, no quedó en el plantel definitivo de 23 anunciado por el entrenador Joachim Loew.



El portero Manuel Neuer, que no jugó un partido desde septiembre hasta la derrota con Austria el sábado, quedó incluido en el plantel.



Neuer había sufrido una recaída de su fractura en el pie izquierdo, pero jugó el partido completo contra Austria, relegando a Marc-Andre ter Stegena la banca.



Los otros excluidos fueron el arquero Bernd Leno, el defensor Jonathan Tah y el delantero Nils Petersen. Éste debutó frente a Austria, pero Loew prefiere confiar en Timo Werner y Mario Gomez.