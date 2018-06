Increíble. No comerán en la cárcel de Chubut hasta que arreglen el cable para ver el Mundial de Rusia 2018 . Los reos argumentan que hay pocas actividades en prisión y que una, como la Copa del Mundo , debería ser un derecho para todos ellos. Argentina lucha por ganar el trofeo y ellos quieren presenciar la lucha de Lionel Messi por ganar el último partido de la cita mundialista. Todo o nada para la Albiceleste, todo o nada para todos ellos.



Comenzaron una huelga de hambre en la Comisaría de Tercera de Puerto Madryn, porque hace días que no tienen transmisión, y ellos consideran, "es un derecho indispensable para toda persona privada de su libertad". Ahora enviaron una carta y hasta aseguraron que presentarán un habeas corpus para que se solucione lo antes posible. El Mundial de Rusia 2018 , el cual se pasará por TyC Sports y TV Pública en Argentina, o nada.



Se tratan de nueve reos los que conviven en el recinto y hará todo lo posible para ver algunos partidos de la Copa del Mundo. ¿Y si no? Bueno, seguirán con la huelga de hambre.



Argentina juega el sábado a las 8 a.m. (hora peruana) ante Islandia en su debut en Rusia 2018. ¿Verán el partido? No lo sabremos hasta la final. Mientras tanto, ya enviaron una carta.



La carta que escribieron los presos en Argentina.