Löw remite la decisión de dejar fuera Leroy Sané a causa de razones futbolísticas ; la prensa alemana, sin embargo, recuerda un pasaje en la Copa Confederaciones. En aquel entonces, junio y julio del año pasado, el técnico alemán había decidido incluir a Sané, a lo que el jugador del Manchester City optó por realizarse una operación en la nariz.



“He decidido usar el verano para la operación así podré empezar la pretemporada sin ningún problema”, contó el delantero alemán, a lo que Löw estalló en la interna.



" Leroy tiene un gran talento, volverá con nosotros pronto, a partir de septiembre vamos a fortalecer nuestro trabajo con él, pero es posible que no haya dado todo en sus partidos con el equipo nacional ", confesó el técnico, quien aún recordaría aquel pasaje del 2017 y, por ello, no lo llevó al Mundial de Rusia 2018 .



Joachim Löw, al tomar esta decisión, fue consecuente con sus decisiones. En la última Eliminatoria europea convocó más veces a Brandt (5) que a Sané (3). Y allí, el 'Citizen' no pudo celebrar en ninguno de esos encuentros.



Al no preferir la velocidad de Sané por los extremos, una de las principales fortalezas, Löw decidió confiar más en Brandt, quien tiene un juego asociativo y también puede desempeñarse como centro delantero. Alemania debutará ante México , este 16 de junio, en el Mundial. ¿Se habrá equivocado Löw? El tiempo lo dirá.



Lo cierto, tal como se cuenta en Alemania , la razón no pasa por una cuestión futbolística, sino un hecho del pasado relacionado al compromiso.