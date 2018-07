La Selección de Rusia llegó a la Copa del Mundo hasta los cuartos de final. El mérito del conjunto anfitrión ha sido puesto en duda por las publicaciones de diversos medios de Inglaterra, Brasil, España, Argentina, entre otros.

Los reportes de la prensa internacional indican que el cuadro local estaría involucrado en temas de dopaje por el rendimiento mostrado durante el desarrollo del Mundial : corrieron mucho más que sus rivales.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, el combinado de Rusia ha llegado a la máxima de 118 kilómetros y no bajó de los 115 kilómetros en los cinco encuentros que disputó (tres en los grupos y dos en fases de eliminación directa).

El trabajo de los rusos ha causado sorpresa por los antecedentes con los que llegaron al torneo que organizan: clasificados en el puesto 70 del ránking de la FIFA y eliminado en la primera ronda de la pasada Eurocopa con un solo punto.

El ente rector del fútbol informó que los jugadores de Rusia pasaron por las pruebas de doping correspondientes y los resultados demostraron que no hicieron nada indebido en el desarrollo de la competencia.

'Mail On Sunday', medio británico, ha sido el primer medio en informar respecto al posible dopaje. Incluso mencionaron que Ruslan Kambolov -excluido de la lista final- sería uno de los involucrados.

Para dar más fuerza a las sospechas, el expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Richard Pound, aseguró que las políticas de antidopaje seguidas por FIFA "nunca fueron sólidas" .

Travis Tygart, director de la agencia antidopaje de Estados Unidos, también ha dudado de los procedimientos seguidos con la Selección de Rusia previo al inicio de la Mundial .

"Sería ingenuo pensar que Rusia no violará las normas antidopaje durante la Copa del Mundo . No debería albergar este evento, porque claramente ha violado las normas", declaró al diario 'The Guardian'.

FIFA, por su parte, reiteró que todo está en orden en Rusia 2018 , pero los medios de comunicación ya empezaron a tocar el tema y mientras no haya otra investigación más exhaustiva, el equipo de Stanislav Cherchésov seguirá en duda.