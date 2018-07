Los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 se jugarán el viernes 6 (Francia vs. Uruguay / Brasil vs. Bélgica) y sábado 7 de julio (Suecia vs. Inglaterra / Rusia vs. Croacia). Para estos juegos, solo tres futbolistas estarán ausentes por acumular tarjetas amarillas.

Brasil no contará con Casemiro , uno de los jugadores más importantes para el equipo de Tité. Por su lado, Blaise Matuidi tampoco estará disponible en Francia. Mientras que Mikael Lustig se perderá el juego con Suecia.

Para los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 hay una larga lista de jugadores que llegarán con una tarjeta amarilla. Si ellos son amonestados, no podrán disputar las semifinales en casos sus equipos avancen.

Según el reglamento de FIFA que rige para la Copa del Mundo , las tarjetas amarillas se borrarán después de la etapa de cuartos de final, es decir, de semifinales en adelante.