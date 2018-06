¿Ventaja para algunas selecciones? La Selección Peruana , por ejemplo, enfrentará en su grupo a dos planteles (Francia y Dinamarca) con mucha fatiga, de acuerdo a un estudio realizado por la CIES Football Observatory. ¿Llegarán a pleno para el Mundial? Seguramente, no.



Así como hay selecciones, también destacan un grupo de jugadores, como es el caso de Lionel Messi y Luis Suárez, dos de los futbolistas que más minutos han jugado antes de Rusia 2018 . Pese a haber sido eliminados en cuartos de la Champions League, ello no ha impedido que argentino y uruguayo jueguen en casi todos los partidos de Ernesto Valverde.



Como era de suponerse, la Selección Peruana no forma parte de esta lista, siendo los planteles y jugadores con más competencia en Europa, los que han jugado más esta temporada.