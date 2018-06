La mayoría de sudamericanos sigue tomando con particularidad la no participación de Chile en el Mundial Rusia 2018 . No solo cánticos en medio de los estadios, también bautizos. Luego de que Uruguay derrota a Egipto en su debut en el Grupo A de la Copa del Mundo, los fanáticos charrúas no dudaron en nombrar una tribuna en honor a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y todos los jugadores chilenos que se quedaron fuera de la cita mundialista.



¿De cuál se trata? La tribuna de Ekaterimburgo, en donde la Selección Peruana también chocó con la Francia de Antoine Griezmann y Paul Pogba. Dado que es roja y se encuentra fuera del estadio, por un tema de apuro de la construcción, así la nombraron los uruguayos.



El estadio de Ekaterimburgo estaba muy justo con el tiempo para ser ampliado según las reglamentaciones de la FIFA. Con el objetivo de llegar a la capacidad necesaria, se construyó la innovadora tribuna ubicada afuera de la infraestructura normal.



Así, el recuerdo a los chilenos de su no clasificación al Mundial se volvió moneda corriente de burla en Rusia, no solo para los argentinos y peruanos, sino que ahora también los uruguayos hicieron lo suyo, y esta vez de forma muy ingeniosa: quién diría que conseguirían el lugar perfecto para el hogar de Chile en Rusia 2018 . Obvio, todo queda en bromas.



La tribuna en Ekaterimburgo, una cancha bien insólita. (Foto: Agencias) La tribuna en Ekaterimburgo, una cancha bien insólita. (Foto: Agencias)