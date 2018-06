Rusia 2018 EN VIVO : no te pierdas los detalles de la fecha, horarios y canales la inauguración del Mundial este jueves 14 de junio (8:00 a.m. hora peruana). La ceremonia, que tendrá a algunos artistas internacionales, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Luzhnikí de la ciudad de Moscú. Latina, DirecTV, TV Pública, RCN, Caracol y Mega serán algunos de medios que lo pasarán en TV. Depor también te llevará todas las incidencias.

Se espera que Robbie Williams arme la fiesta en lo que será la inauguración de la Copa del Mundo. El cantante británico se encargó de calentar la previa de la ceremonia con algunas publicaciones en sus redes sociales oficiales.

Rusia 2018: inauguración del Mundial | canales y horarios

PAÍS HORARIO CANALES Perú 8:00 a.m. Latina, DirecTV Colombia 8:00 a.m. RCN , Caracol, DirecTV Ecuador 8:00 a.m. RTS y DirecTV Sports México 8:00 a.m. SKY México, TDN , Televisa, Las Estrellas y TV Azteca Argentina 10:00 a.m. TV Pública, TyC Sports, DirecTV Chile 9:00 a.m. Mega, Canal 13, DirecTV Uruguay 10:00 a.m. Canal 10 y DirecTV Estados Unidos (Florida) 9:00 a.m. FOX Sports y FS1 España 3:00 p.m. Telecinco y Mediaset

Lo que sí no está aún confirmado es la presencia de Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi. Ellos fueron escogidas para la canción oficial del Rusia 2018 , 'Live it up'. Lo que sí es una certeza es que estarán en la final del próximo 15 de julio. Ronaldo Nazario y otras leyendas vivientes sí dirán presente este jueves.

Aunque, no todos están felices. Un veterano crítico del Kremlin cargó contra Robbie Williams por cantar en la ceremonia de apertura del Mundial en Moscú, mientras que un grupo activista se ofreció a informar a la estrella del pop británico sobre el historial de derechos humanos de Rusia.



El empresario británico Bill Browder, que acusa al presidente Vladimir Putin de perpetrar una venganza personal en su contra, preguntó en Twitter por qué Williams actuaba mientras Rusia está afectada por sanciones occidentales. ""Hay muchas formar de ganar dinero, pero vender tu alma a un dictador no debería ser una de ellas. Qué vergüenza", dijo.

