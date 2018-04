¿Te imaginas a Luka Modric o Ivan Rakitic asistiendo a Edin Dzeko no a nivel de clubes, sino con la camiseta de un mismo país en el Mundial Rusia 2018 ? ¿O si el porterazo Jan Oblak salvase la valla de un seleccionado en el que esté junto a Dejan Lovren, Miralem Pjanic o Aleksandar Kolarov? Esto hubiese sucedido si es que la ex Yugoslavia no se habría disuelto tras los conflictos internos y sociales que vivió desde la muerte de Josep Bravoz ‘Tito’ al inicio de la década de los 80’s.

Como se conoce, por ejemplo, a través de los libros de historia, en 1945 el ex político y militar ‘Tito’ (fallecido en territorio esloveno) dio paso a la República Federativa de Yugoslavia, la cual estaba compuesta por Croacia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Serbia). Su idea de “unión y prosperidad” para todos los pueblos era la premisa básica de mandato, pero tras su muerte todo cambió. Todas sus integrantes llamaron a elecciones y 11 años después quienes dieron el primero paso a la independencia fueron los croatas y eslovenos.

Aunque, no todo es materia política, sino también futbolística. Yugoslavia fue parte de nueve Mundiales, su última participación siendo en Francia 1998 como República Federal. Su aventura por la Copa del Mundo fue más que aceptable ya que incluso jugó las semifinales de Uruguay 1930 y Chile 1962, dándole pelea a equipos como Alemania y Polonia. ¿Qué tan bien le iría si es que en junio fuera parte de Rusia 2018 con figuras que vieron la vida en su ex territorio?

Es por ello que aquí analizamos el posible cuadro yugoslavo que podría haber sido parte de la Copa del Mundo que se viene. Dos porteros top como Oblak y Handanovic, una tremenda defensa con Stefan Savic, ‘Lukita y otros cracks al mediocampo, y un referente en el área rival como Dzeko – que puede alternar con Nikola Kalinic – es lo que tendría en la actualidad. ¡Hasta su banca de suplentes es de cracks!