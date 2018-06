Rusia vs. Arabia Saudita , dos de los cuadros más modestos de Rusia 2018 , se verán las caras por la primera fecha del Mundial en el marco del Grupo A. Ambos cuadros tienen el sueño de llegar a la ronda de octavos de final, pero tendrán que mostrar su mejor versión ya que en la misma llave está Uruguay y Egipto.

El partido entre ambos cuadros se llevará a este jueves 14 de junio en el Estadio Olímpico Luzhniki de la ciudad de Moscú. Los dos elencos quieren dar una buena cara, sobre todo tratándose del choque inaugural del Mundial. Transmitirá Latina para el territorio peruano y también DirecTV a toda Latinoamérica.

Rusia vs. Arabia Saudita: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 10:00 a.m. Latina Colombia 10:00 a.m. DirecTV Sports México 10:00 a.m. Canal 5 y Azteca 7 Argentina 12:00 p.m. TV Pública Chile 11:00 a.m. DirecTV Sports Estados Unidos (Florida) 11:00 a.m. FOX Sports, FS1 España 5:00 p.m. Media Set, Telecinco

Previo al partido entre la Selección de Rusia y su par de Arabia Saudita se llevará a cabo el acto de la Copa del Mundo. Will Smith, Nicky Jam y la cantante Era Istrefi serán los encargados de armar la fiesta. Ellos también son protagonistas de la canción oficial del certamen, 'Live It Up'.

Previo al cotejo, los rusos se midieron frente a Turquía el pasado martes. En casa no dieron la talla e igualaron 1-1. Incluso, no ha ganado en sus últimos amistosos: cayó ante Brasil, Francia y Austria.

Por su parte, Arabia Saudita si bien es cierto que perdió 2-1 ante Alemania, mostró una mejora en su juego ante los teutones. Anteriormente cayó contra la Selección Peruana por 3-0 en Suiza.