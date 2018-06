Sigue las incidencias del Rusia vs. Arabia Saudita EN VIVO en el Olímpico Luzhnikí: ver el partido ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream transmisión (10:00 a.m. hora peruana) vía Latina, DirecTV, TV Azteca, RCN y TV Pública este jueves 14 de junio por la fecha 1 del Grupo A de Rusia 2018 en Moscú. Como se conoce, ambos cuadros comparten llave con Uruguay y Egipto, por lo que es clave que saquen los tres puntos para tener esperanzas de pasar a octavos de final. Depor te llevará el minuto a minuto del encuentro.

El cotejo tendrá como previa a la ceremonia inaugural del Mundial. En el acto serán parte grandes estrellas de la música como Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Además, el cantante británico Robbie Williams pretende robarse el show ante un recinto que ya tiene sus localidades agotadas.

Rusia vs. Arabia Saudita: canales y horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 10:00 a.m. Latina, DirecTV Colombia 10:00 a.m. RCN , Caracol, DirecTV Ecuador 10:00 a.m. RTS y DirecTV Sports México 10:00 a.m. SKY México, TDN , Televisa, Las Estrellas y TV Azteca Argentina 12:00 p.m. TV Pública, TyC Sports, DirecTV Chile 11:00 a.m. Mega, Canal 13, DirecTV Uruguay 12:00 p.m. El Espectador y DirecTV Estados Unidos (Florida) 11:00 a.m. FOX Sports y FS1 España 5:00 p.m. Telecinco y Mediaset

La Selección de Rusia no llega bien al partido ante Arabia Saudita . No sabe lo que es ganar en sus últimas siete presentaciones y en los duelos amistosos recientes no ha mostrado su mejor versión. Por ejemplo, fue goleado por Brasil, además de caer con Francia y Austria. También igualó ante su similar turco como local.

El técnico del cuadro europeo, Stanislav Cherchesov, pese a los resultados, indicó no sentir preocupado para el debut en el Mundial. "Tengo la sensación que el partido irá como tiene que ir. No hay de qué preocuparse", sostuvo en rueda de prensa.

Por su parte, Arabia Saudita tiene confianza en rescatar los tres puntos ante el anfitrión. Sobre todo quien tiene fe es el técnico Juan Antonio Pizzi. Este dio la clave para ganar y pensar en la siguiente etapa de la Copa del Mundo.

"Mi estilo es competir, disfrutar de cada uno de los balones, de cada una de las situaciones, y tratar de imponerme mediante el protagonismo, que es algo que se obtiene con la posesión del balón. (...) Hoy nuestro objetivo es ganar", dijo el ex DT de la Selección de Chile.

Rusia vs. Arabia Saudita: posibles alineaciones

Rusia: Akinfeev; Smolnikov, Kutepov, Ignashevich; Samedov, Zhirkov, Gazinskiy, Zobrin; Golovin, Smolov y Dzagoev.



Arabia Saudita: Maiouf; Al-Harbi, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri y Al-Sahlawi.

Fuente (Depor, AFP y EFE)