Sus fans pidieron su regreso y él no lo dudó dos veces. El Cuy Yimi, ahora bautizado Yimesku para el Mundial Rusia 2018 , regresó hace ya algunas semanas. Nuestro tierno roedor está listo para dar las predicciones más acertadas en este evento. Y ahora le consultamos por el ganador del partido entre Rusia y Croacia por cuartos de final de la Copa del Mundo.



Se las sabe todas. El Cuy Yimesku quiere dejar de lado esa mala fama de que no acierta ni la hora, y predecir quién será el ganador del choque entre Croacia y Rusia . El encuentro de ambos equipos está programado para la 1 de la tarde y nuestro amigo ya tiene su análisis



Si quieres enterarte cuál fue su predicción del Rusia vs Croacia , mira el divertido video en el que Yimesku, utilizando su sexto sentido futbolero, se pasea por un estadio construido a su medida. Un estadio en el que sus conocimientos puedan fluir y así darnos una predicción correcta.



Pero el Croacia vs Rusia no es el único partido. En lo que resta del Mundial 2018 , el famoso roedor estará lanzando sus predicciones en los encuentros más interesantes. Así que ya sabes, si alguna apuestita con tus amigos jugar quieres, al Cuy Yimesku escuchar primero debes.