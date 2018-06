El delantero Leroy Sané quedó el lunes sorpresivamente fuera de la nómina de la selección alemana para la Copa del Mundo , en la que destaca la presencia del portero Manuel Neuer entre los 23 futbolistas elegidos por el técnico Joachim Löw para el torneo que se inicia el 14 de este mes en Rusia.

Y como era de esperarse, su ausencia ha causado revuelo en las redes sociales y no solo por parte de los hinchas, también por parte de algunos futbolistas, como Kyle Walker. Su compañero en el Manchester City mostró su indignación a través de Instagram y Sané no tardó en responder.



"Cuando te enteras de que Sané no va al Mundial" , escribía el lateral del conjunto citizen, que ha acompañado estas palabras con una imagen muy explícita.

El mensaj de Kyle Walker. (Instagram) El mensaj de Kyle Walker. (Instagram)

Sané no tardó en romper su silencio y lo hizo, precisamente, a través de la publicación de Walker, a quien le respondió.



"Bueno, tienes suerte de no tener que enfrentarte contra mí, hermano" , respondió el atacante alemán, quien pese al duro golpe que ha significado quedar al margen del Mundial, se lo ha tomado con bastante buen humor. No queda de otra.

La respuesta de Sané a la publicación de su compañero del City. (Instagram) La respuesta de Sané a la publicación de su compañero del City. (Instagram)

Sané, quien se unió al City en 2016, había sido sorpresivamente considerado por Löw para la Eurocopa 2016, pero esta vez no fue incluido en la lista mundialista por el técnico, quien prefirió en su lugar al delantero del Bayer Leverkusen Julian Brandt.



"Fue una decisión muy cerrada entre él y Julian Brandt que terminó a favor de Brandt", dijo Löw. "Hay mejores días en la vida de un entrenador de una selección que cuando tienes que enviar a casa a cuatro jugadores increíbles, que merecen estar en la Copa del Mundo".