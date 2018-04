Domingo 13 de julio de 2014. Final del Mundial de Brasil. Minuto 112 del partido. Schürrle se tira por la banda izquierda, le caen dos argentinos, con el rabillo del ojo ya ha visto a Götze. No tarda nada y saca el mejor centro de su vida. En el área ya espera Mario, y con una volea marca el único gol del partido, el gol del tetracampeonato para Alemania.



Han pasado cuatro años de ese histórico momento y Alemania llega a Rusia 2018 tan o más candidata respecto al Mundial pasado. En sus filas ya no están los pesos pesados como Lahm, Schweinsteiger, Mertesacker y Klose, sin embargo, la ‘Mannschaft’ cuenta con un conglomerado de estrellas que rinden al mismo nivel y que con Joachim Löw como el director de orquesta, buscará ganar la Copa de la FIFA dos veces en forma consecutiva, algo que no vemos desde que Pelé ganó con Brasil en 1958 y 1962.



Alemania es tan favorita a ganar el Mundial Rusia 2018 porque puede darse el lujo de armar dos equipos. Y ninguno desentonaría, sino recordemos el título que el ‘Equipo B’ consiguió en la Copa Confederaciones del año pasado. Todo empieza por el jugador que más seguridad da en el fondo: Manuel Neuer, quien aunque ha estado fuera de las canchas por lesión, cuenta con la confianza de ser uno de los mejores arqueros del planeta.



La propuesta de Löw para Rusia 2018 se plasma con el 4-2-3-1, un esquema con el que en las Eliminatoria europeas consiguió el pleno de victorias -10 de 10- y acabó como la selección más goleadora (43 tantos a favor) junto a Bélgica. La línea de fondo continúa con Kimmich como lateral derecho. El crack del Bayern Munich se ha convertido en un indiscutible en Alemania ya que terminó las Clasificatorias como el jugador con más asistencias (9).



Así alinearía Alemania para el Mundial 2018. Así alinearía Alemania para el Mundial 2018.

La zaga alemana también está compuesta por dos hombres del Bayern Munich. Mats Hummels y Jerome Boateng juegan de memoria y Alemania sabe que puede aprovechar la velocidad, juego aéreo y anticipación de ambos. La línea de la defensa se completa con Jonas Hector, el lateral izquierdo para Löw se ha convertido en un titular fijo en su puesto a pesar que no le ha ido nada bien en la Bundesliga con el Colonia.



El campeón del Mundial 2014 puede sentirse satisfecho con sus cartas en la volante. Sami Khedira y Toni Kroos son jugadores con jerarquía en la marca y elaboración. Para muestra un botón: el mediocampista del Real Madrid ha sido, en los últimos tres años, el mejor pasador de la Champions League con un promedio del 94%. Metros adelante se encuentra Mesut Özil, quien posee una capacidad asombrosa para asistir y hacer jugar a sus compañeros.



Letales y experimentados. Así se podría definir al ataque de Alemania. Thomas Müller, con sus 10 goles en Copas del Mundo, juega tirado por la derecha, como en el Bayern, y desde allí puede ser, incluso, más letal que un ‘9’ neto. Por el otro sector se encuentra Draxler, y aunque no es un asiduo titular en el PSG, Löw confía en su capacidad de desborde, técnica y velocidad.



Finalmente, la responsabilidad de ser el centrodelantero recae sobre Timo Werner, quien con sus goles en la Confederaciones (3) y regularidad en el Leipzig, apunta a ser una de las jóvenes estrellas a observar con detenimiento.