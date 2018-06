Luego de no ser convocado por la Selección de Bélgica para el Mundial Rusia 2018 , Radja Nainggolan participó en el programa de televisión belga Gert Late Night y habló sobre su ausencia en la lista de Roberto Martínez por cuestiones extradeportivas.

"Si quisiera ser un ejemplo para los más jóvenes en este momento sería un profesor", explicó el volante que juega en la Roma. Luego, también tuvo picantes declaraciones sobre la infidelidad y homosexualidad en el fútbol.

"Los futbolistas no dicen que son gays porque están avergonzados. El fútbol es conocido por las mujeres hermosas que le rodean", apuntó Nainggolan .

Agregó: "A veces es difícil decir que no a las mujeres. ¿Me quieren todas aunque estoy casado? No soy un ángel. Mientras que no salga nada...".

Radja Nainggolan es una de las grandes ausencias en el Mundial Rusia 2018 a pesar de no arrastrar ninguna lesión. Al conocer que no estaba incluido, el jugador, de 30 años, anunció que deja la selección de Bélgica .

