Alertada por la amenaza de Senegal , el rival del jueves en la tercera y última fecha del Grupo H, Colombia pondrá a prueba su condición de favorito de la llave buscando una victoria que la clasifique a los octavos de final de Rusia 2018 .

Colombia recuperó el rumbo perdido en el Mundial al golear 3-0 a Polonia luego del traspié (2-1) ante Japón, una derrota inesperada en el debut pero que despertó ante el equipo de Robert Lewandowski el mejor fútbol del combinado cafetero.

Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. (La eliminación) no nos pasa por la cabeza. En estos momentos estamos haciendo todo para quedarnos (en el Mundial), somos muy optimistas", dijo Pekerman en rueda de prensa en el Samara Arena, sede del encuentro.

Mira en la galería el equipo titular que mandaría la Selección Colombia en busca de la clasificación en Rusia 2018.