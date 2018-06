Selección Panamá: José Luis Rodríguez se enteró de su convocatoria al Mundial junto a su familia [VIDEO]

José Luis Rodríguez jugará el Mundial Rusia 2018 tras ser incluido por el 'Bolillo' Gómez en la lista final de la Selección de Panamá . Mira en el video el preciso momento en el que el jugador se entera de su convocatoria, junto a su familia.

Rodríguez es el jugador más joven de Panamá con 19 años. Es volante y juega en el KAA Gent II de Bélgica.



"Estoy muy contento e ilusionado. Agradecer a Dios por estar entre los 23 convocados y ahora nada más queda prepararnos de la mejor manera posible", comentó José Luis Rodríguez al unirse a los entrenamientos de Panamá .

José Luis Rodríguez agregó que se siente muy cómodo con sus compañeros. "No me siento ni más ni menos, me siento acoplado a mis compañeros. Estoy muy cómodo con ellos".

Panamá tiene previsto viajar el jueves a Rusia para disputar el primer Mundial de su historia. Forma parte del Grupo G, junto con Bélgica, Túnez e Inglaterra.



