Somos más de 30 millones de peruanos y solo Dios, quien también viste su camiseta bicolor, sabe cuántos más estarán regados en todo el planeta. Según la FIFA, en 2014 nuestro país contaba con cerca de dos millones de futbolistas entre registrados y, el Todopoderoso también sabrá, no registrados. Quizás esa cifra no haya cambiado mucho hoy. Lo que sí es cierto es que tan solo 23 han sido los elegidos para jugar en el Rusia 2018. Una cifra que parece insignificante comparados a los grandes números ya mencionados.



Hay que ser honestos. Estar en esa lista de 23 no es fácil. Se necesita mucho esfuerzo, sacrificio, talento y hasta algo de buena suerte. Que lo diga Paolo Guerrero, quien combinó todos estos ingredientes afuera de la cancha para cumplir su sueño de jugar el Mundial. Sin el hijo de Petronila, cariñosamente conocida como Doña ‘Peta’, llegaríamos a tierras rusas con solo 63 goles. Sus 35 anotaciones, que lo consolidan como artilleros histórico de Perú, engordan la suma a 98.



La ‘Foquita’ Farfán tiene una carrera privilegiada. Triunfó en toda cancha que pisó y fue campeón en Perú, Holanda, Alemania y Rusia. Como si esto fuera poco, anotó el gol que acabó con el temible conteo de 36 años sin decir presentes en un Mundial. El delantero fue el primero de esta convocatoria en jugar por la bicolor. Lo hizo en verano de 2003, exactamente el 23 de febrero, en el contundente 5-1 ante la ‘temible’ Haití, que solo recordamos su dupla técnica con Amador Sánchez, entrenador de la ‘U’ 36 meses después. Se repite el número, ¿vieron? Un predestinado. Para confirmar su historia de éxito, anotó un gol en su debut.



Yoshimar Yotun nació en el puerto de El Callao, pero su carrera empezó más al norte, en el de Chimbote. Puede ser que al vestir la camiseta blanca con franja roja de José Gálvez, hace diez años, imaginaba que lo hacía por la Selección, hasta que la cantidad de publicidad en el pecho arruinaba el escenario. Empezó como suplente en la ‘Era del Tigre’ y ahora irá a Rusia como el futbolista peruano con más triunfos en el plantel, con 34.



En el torneo local es normal ver entrenadores y jugadores argentinos. Incluso, varios porteños se nacionalizaron para vestir a la bicolor, con Ramón Quiroga como estrella principal. Lo curioso es que solo dos directores técnicos dirigieron a la Selección Peruana: Ángel Fernández Roca, en épocas que la única forma de ver un partido era en el estadio, y si se jugaba en el exterior lo imaginabas, y Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ ha roto toda mala y buena racha que tenía la bicolor. La hasta poco creíble racha de 14 partidos sin perder es una de esas.



Ricardo Gareca ya alcanzó a Marcos Calderón, una especie de ‘Foquita’ Farfán entrenador ya que salía campeón hasta del Mete Gol Tapa, como el director técnico de Perú con más triunfos. Son 20 las veces que el ‘Tigre’ nos hizo celebrar en la cancha, por primera vez en su cuarto partido, y 21 si contamos el triunfo en diferido ante Bolivia. A todo esto, ¿qué será de la vida de Nelson Cabrera? Felizmente no se le ocurrió asistir al Tribunal Federal Suizo.