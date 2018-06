Paolo Hurtado sobre Ricardo Gareca: "Si la cabeza piensa en ganador, nos hace pensar que todo es posible"

Paolo Hurtado no suele estar en la 'chacota' de la Selección Peruana . Participa, dice, pero no tanto como otros. Y con "otros" se refiere a cuatro en específico: Luis Advíncula, Jefferson Farfán, Christian Cueva y Aldo Corzo.



"Yo soy más reservado, más serio. Entro (a las bromas), pero no tanto como ellos", dijo en La Banda del Chino. Y no fue lo único. El volante se refirió tanto al buen momento de la bicolor previo a su participación en Rusia, como a la buena influencia del DT, Ricardo Gareca .



"Perú está en condición de luchar con cualquier selección de igual a igual. El 'profe' es ganador. Si la cabeza piensa en ganador, nos hace pensar que todo es posible. Para ganarnos a nosotros tienen que correr más que nosotros", aseguró.



El 'Caballito' también contó que es el 'Tigre' quien siempre les recuerda que deben ser agradecidos con la gente: "Uno también ha sido niño y ha admirado jugadores. La humildad está por delante. Ricardo Gareca nos enseña a ser humildes. No te hace más ni menos dar una sonrisa o un abrigo".



Sin embargo, y más allá de la buena onda que tiene con la hinchada, Paolo Hurtado aseguró que su objetivo es hacer las cosas bien para dejar contentos a los suyos. "Es demostrarle a mi familia, que se sentía mal por lo que decían cuando las cosas no salían bien. Yo siempre he tratado de dar el máximo en la Selección Peruana ", afirmó. Que siga así.

