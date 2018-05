Perú en Rusia 2018: Edison Flores llegó a Lima y confesó que extraña a Paolo Guerrero

Con el escudo en el pecho, lleno de optimismo y confesando que extraña a Paolo Guerrero , la Selección Peruana se sigue completando de cara al Mundial Rusia 2018 . La tarde de este martes, Edison Flores llegó a Lima para unirse a los entrenamientos de la bicolor.

"Estoy tranquilo. Contento de estar acá por fin y esperando que sea mañana para estar ya con el grupo", dijo un muy solicitado Edison Flores que no dejaba de sonreir y ruborizarse ante tantas muestras de cariño que recibió de sus hinchas que estaban en el aeropuerto. Sobre todo de las mujeres que lo piropeaban.

Edison Flores no es ajeno al tema de la ausencia de Paolo Guerrero y contó que está al tanto de la situación del capitán de la Selección Peruana. "Estoy enterado que hubo una reunión y ahora toca esperar a ver que pueda salir de esta. Lo esperamos para que esté con nosotros", señaló.

"Ees raro no tenerlo (a Paolo Guerrero ) en los entrenamientos y mis mejores deseos para todo lo que venga para él"; dijo el volante de la Selección Peruana que no pudo contestar más preguntas debido a la timidez que los caracteriza y que no le permitió ganar la batalla contra las palabras de aliento y los gestos del hincha.

Edison Flores es el penúltimo jugador que se une a los trabajos de la Selección Peruana y solo falta la llegada de Miguel Trauco para que los 24 convocados queden a la orden de Ricardo Gareca.

